На розвиток територіальних громад Тернопілля землевласники спрямували понад 380,4 млн грн земельної плати

З початку року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження плати за землю в сумі 380 млн434,3 тис. гривень. Це перевищило надходження січня-серпняминулого року майже на 134,6 млн гривень.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року понад 272,2 млн грн плати за землю, що майже на 54,8 млн грн більше, ніж за вісіммісяців минулого року.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 108,2 млн грн плати за землю. Це майже на 79,8 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.