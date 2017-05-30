Що таке гібрид?

Час залишити позаду застарілі автомобільні концепції. Гібриди Toyota заощаджують пальне, зменшують викиди і навіть перезаряджають свої батареї без підключення до електричної мережі. Ви могли подумати, що гібриди складні в обслуговуванні. Та насправді все навпаки – вони створені аби зробити ваше життя комфортнішим.

Подвійна потужність – удвічі більші показники

У наших гібридів є два двигуни: бензиновий та електричний. Вони працюють одночасно, щоб забезпечити безперебійне живлення і чутливий крутний момент у такий спосіб і тоді, коли це потрібно. Якщо вам знадобилася додаткова потужність, наприклад, коли обганяєте інші транспортні засоби, просто натисніть кнопку «Живлення» (Power) – і отримаєте миттєву реакцію.

Розумна потужність незалежно від того, якою буде подорож

Рух під гору: Обидва двигуни рухають автомобіль, щоб досягнути максимальних показників.

Зменшення обертів і гальмування: Система використовує кінетичну енергію для зарядки батареї.

Обгін: Обидва двигуни рухають автомобіль, щоб досягнути максимальних показників.

Зупинка: Обидва двигуни автоматично відключаються, щоб не марнувати енергію під час холостих обертів.

Економія пального, яку ви оціните

Не секрет, що у більшості автомобілів їзда містом збільшує витрати пального. Гібриди не поводяться, як більшість автомобілів. Адже вони перетворюють енергію і мають два двигуни, які працюють синхронно з вражаюче низькими показниками споживання пального – до 4 літрів на 100 км. Справді відчутна економія, яка може бути ще більшою під час їзди в «Еко Режимі». А якщо хочете взагалі звести цей показник до нуля, просто виберіть електричний (EV) режим і легше тисніть на педаль, аби не витрачати жодної краплі пального під час прискорення до 50 км/год.

Справжнє відчуття тиші

Обравши електричний режим на наших моделях гібридів, ви помітите дещо особливе – взагалі нічого не чутно! Тиша і цілковитий спокій двигуна – це те, що треба відчути самому, щоб у це повірити. Електричний режим також не продукує жодних викидів і забезпечує надзвичайно рівну їзду. Це абсолютне відчуття спокою.

Низький рівень викидів, на який неможливо не звернути увагу

Ідеальна спільна робота електричного і бензинового двигунів означає, що рівень викидів нашого гібрида починається із 70–91 г/км, що є неймовірно низьким показником для сімейного автомобіля. А при їзді в електричному режимі автомобіль може розганятися до 50 км/год, взагалі не продукуючи ніяких викидів – навіть у надутій кульці більше СО2.

Вже сьогодні в Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс» можна протестувати гібридний Toyota RAV4.

http://www.kristal-motors.toyota.ua/modelnyj-ryad/rav4.htm

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