50-річний чоловік виніс з чужого помешкання ювелірні прикраси

Кримінальне провадження за частиною третьою статі 185 КК слідчі Чортківського відділу поліції розпочали щодо 51-річного жителя райцентру. Зловмисник проник до чужого будинку і викрав звідти десять найменувань ювелірних прикрас.

До поліцейських звернулася мешканка райцентру і повідомила про те, що невідома особа вночі проникла до її приватного будинку і викрала прикраси із золота. Зловмисник заліз до чужої оселі, витиснувши пластикове вікно.

Поліцейські оперативно розшукали крадія. Ним виявився неодноразово судимий чортківчанин. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Частину краденого у нього вилучено. Триває досудове розслідування.