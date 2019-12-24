21:09 | 24.12.2019
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Новини Тернополя 

Шість гравців “Ниви” отримали звання “Майстер спорту”

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23 грудня у Тернопільському національному педагогічному університеті відбулося відзначення студентської команди — віце-чемпіонів Європи 2019 року у Мадриді.

Серед тих, хто отримав відзнаки були і гравці футбольного клубу “Нива”, які складали основу студентської команди ТНПУ на європейській першості.

Звання “Майстрів спорту” отримали: Ігор Кохман, Андрій Різник, Ігор Гатала, Роман Волохатий, Андрій Малащук і Тарас Мороз, – повідомляє прес-служба футбольного клубу “Нива”.

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