Школярів Тернопільщини запрошують до участі у престижному конкурсі

Національний центр «Мала академія наук України» запрошує учнів 9-11 класів взяти участь у національному відборі міжнародного конкурсу «GENIUS Olympiad 2021». Це найбільший та найпрестижніший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно відвідують понад 1400 учасників з близько 80 країн світу.

Учасниками олімпіади можуть бути тільки учні 9-11 класів, проєкти яких мають екологічне спрямування.

Для участі у відборі потрібно заповнити заявку за посиланням: https://forms.gle/Gr92Vx3eEzBLmZPt6

Дедлайн заповнення заявки – 20 січня 2021 року.

Детальнішу інформацію можна знайти в листі, що додається – /man.te.ua/userfiles/file/GENIUS%20OLYMPIAD%202021.pdf