11:30 | 13.01.2021
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Новини Тернополя 

Школярів Тернопільщини запрошують до участі у престижному конкурсі

Irena 0 Views Прокоментуй!

Національний центр «Мала академія наук України» запрошує учнів 9-11 класів взяти участь у національному відборі міжнародного конкурсу «GENIUS Olympiad 2021». Це найбільший та найпрестижніший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно відвідують понад 1400 учасників з близько 80 країн світу.

Учасниками олімпіади можуть бути тільки учні 9-11 класів, проєкти яких мають екологічне спрямування.

Для участі у відборі потрібно заповнити заявку за посиланням: https://forms.gle/Gr92Vx3eEzBLmZPt6 

Дедлайн заповнення заявки –  20 січня 2021 року.

Детальнішу інформацію можна знайти в листі, що додається – /man.te.ua/userfiles/file/GENIUS%20OLYMPIAD%202021.pdf

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