Скільки коштують поховання та послуги катафалка в Тернополі: нові тарифи

У Тернополі встановили нові тарифи на ритуальні послуги, які надає спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба». Відповідний наказ набрав чинності 6 жовтня 2026 року.

Згідно з документом, тарифи переглянули з урахуванням зміни вартості пального, електроенергії, водопостачання та водовідведення, сировини й матеріалів, а також витрат на оплату праці.

Наказом визнали таким, що втратив чинність, попередній документ від 24 квітня 2026 року, яким установлювали ціни на ритуальні послуги.

Скільки коштують ритуальні послуги в Тернополі

Згідно з додатком до наказу, вартість окремих послуг становить:

оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання, а також свідоцтва про поховання — 116 грн;

надання малого залу для проведення обряду поховання — 222 грн;

надання центрального залу для проведення обряду поховання — 286 грн;

копання могили механізованим способом у літній період — 2061 грн;

копання могили вручну в літній період — 2861 грн;

копання могили розміром 1,1 м вручну в літній період — 692 грн;

догляд за могилою — 415 грн;

догляд за могилою розміром 2,2 × 2,2 м — 815 грн;

перевезення людей під час похорону орендованим автомобілем Mercedes Sprinter — 1540 грн;

поховання в родинній стіні без замощення — 435 грн;

організація та проведення робіт із будівництва намогильної споруди — 540 грн.

Скільки коштує катафалк

Окремо в документі визначили тарифи на послуги автомобілів-катафалків.

Перевезення труни до дому замовника автомобілем Mercedes у літній період коштує 906 грн. Якщо потрібно перевезти труну до моргу, а потім додому замовника, вартість становить 1085 грн.

Послуга автомобіля-катафалка типу «Фольксваген» для обслуговування обряду поховання на новому кладовищі за межами міста в літній період коштує 1172 грн, а на кладовищах у межах міста — 1048 грн.

Обслуговування обряду поховання автомобілем Mercedes на новому кладовищі за межами міста коштує 1333 грн, а на кладовищах у межах міста — 1149 грн.

Для перевезення за межі міста в документі також зазначені тарифи за кілометр пробігу: для автомобіля Mercedes — 14,78 грн, для автомобіля «Фольксваген» — 24,79 грн.

Наказ про встановлення нових тарифів підписав начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради В’ячеслав Мокляк.