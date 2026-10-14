Де навчаються найбільше студентів: кількість учнів у профтехах Тернополя

У шести закладах професійної та фахової передвищої освіти Тернополя навчаються 2840 учнів і студентів. Із них 2756 здобувають освіту за регіональним замовленням, ще 84 — на контрактній основі.

Мережу груп закладів на 2026/2027 навчальний рік затвердив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Загалом у шести закладах сформували 129 навчальних груп. На підготовку кваліфікованих робітників у державних закладах професійної освіти міста та Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ імені Івана Пулюя передбачили 1260 місць за регіональним замовленням. Фактично на робітничі професії зарахували 1206 учнів — це 95,6% від запланованої кількості.

Скільки учнів навчається в закладах професійної освіти Тернополя

До мережі увійшли п’ять закладів професійно-технічної освіти та Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Кількість учнів і студентів у них така:

Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну — 173 учні у 10 групах;

— 173 учні у 10 групах; Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму — 551 учень у 25 групах;

— 551 учень у 25 групах; Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука — 495 учнів у 22 групах;

— 495 учнів у 22 групах; Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі — 550 учнів і студентів у 27 групах;

— 550 учнів і студентів у 27 групах; Тернопільський центр професійно-технічної освіти — 567 учнів і студентів у 24 групах;

— 567 учнів і студентів у 24 групах; Тернопільський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя — 504 студенти у 21 групі.

Найбільше здобувачів освіти навчається в Тернопільському центрі професійно-технічної освіти — 567 осіб. Найменше — у Вищому професійному училищі технологій та дизайну, де навчаються 173 учні.

У Галицькому коледжі навчаються понад 2000 студентів

У Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола навчаються 2090 студентів, які розподілені на 80 груп.

За інформацією міської ради, набір на 2026/2027 навчальний рік за регіональним замовленням на підготовку кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів і бакалаврів виконали на 100%.

До професійного ліцею зарахували 145 осіб, до фахового коледжу — 385 осіб.

Виконком також погодив скориговані обсяги регіонального замовлення на 2026 рік у державних закладах професійної освіти, Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ та Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.