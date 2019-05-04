У двох невеликих кімнатах у Мишковичах працює три сімейних лікарі. Поблизу занепадає недобудована величезна споруда, де колись мала бути лікарня…

У двох невеликих кімнатах працює три сімейних лікарі (Галина Карпенко, Галина Соколовська, Лілія Зарусінська) та три медичні сестри. Мишковицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини знаходиться в одному приміщенні з геріатричним відділення центральної районної лікарні та пунктом швидкої медичної допомоги. Поблизу занепадає недобудована величезна споруда, де колись мала бути лікарня…

Пацієнти – то святе, тому перед тим, як дати коментар журналістові, лікарка консультує маму з дитиною. Розпитую про медичні реформу загалом, про декларації зокрема. «Зі мною уклади декларації понад 1000 пацієнтів. Усі відомості є у вільному доступі на сайті Національної служби здоров’я України. Ті, хто не уклав декларацій, мають ще змогу це зробити», – розповідає лікар загальної практики сімейної медицини Лілія Зарусінська.

На цій дільниці понад 80% осіб уже уклали декларації. Відомо, якщо лікар матиме уже 1800 декларацій, то має право більше не набирати пацієнтів. «Однак, у нас так питання не стоїть. Наша амбулаторія обслуговує п’ять ФАПів: Мишковичі (2100 мешканців), Велику Луку (1227), Миролюбівку (535), Лучку (770) та Хатки(45). Згідно із загальним реєстром, на цих територіях проживає 4677 осіб, однак багато людей за кордоном або прописані, але не проживають. Якщо поділити на трьох лікарів, які обслуговують ці села, то у нас не буде максимальної кількісті на кожного», – розповіла Лілія Юріївна.

Розмову з лікарями перервав чоловік, який прийшов укладати договір. «Завжди бракує часу, щоб прийти в амбулаторію. Щороку, наприкінці квітня, я проходжу ендоскопію, адже у минулому переніс операцію з приводу виразки шлунка. Вирішив уже поєднати потрібне з корисним – укласти договір та пройти обстеження», – розповідає пацієнт.

Це уже 1005 декларація, яку підписали із сімейним лікарем Лілією Зарусінською. До речі, молода лікарка задоволена тим, що у неї зарплатня зросла суттєво. «Працюю лише два роки. Минулоріч отримувала мінімальну заробітну плату – 2900 грн на місяць, стільки ж, як і наша санітарка. Думала, що залишу роботу. Однак, після підписання договору з Національною службою здоров’я України, з’явилися надія. З кожним пацієнтом, з кожною підписаною декларацією, моя заробітна плата зростає», – радісно ділиться Лілія Зарусінська.

Медсестра Наталія Гречка теж радіє, що усі необхідні першочергові медикаменти в амбулаторії є. «Уже нікому не потрібно бігти в аптеку, щоб придбати спирт, вату, рукавиці чи шприц. Було й таке, що ми мусили за власні кошти купувати цитрамон, анальгін чи супрастин До речі, з 1 квітня уже діє електронний реєстр лікарських рецептів, то тепер навіть з рецептом на папірці пацієнт не буде бігати», – розповідає медсестра.

Завідувач амбулаторії Галина Соколовська зауважила, що пацієнти свідомо укладають угоди з лікарем, бо розуміють, що без декларації не зможуть оформити лікарняний листок чи отримати довідку. «Наступна зміна, яка нас очікує, це електронний лікарняний листок. Будь-який керівник-роботодавець матиме доступ до інформації з приводу непрацездатності свого працівника», – зауважила Галина Василівна. Вона розповіла, що у вторинну ланку медицини також планують ввести електронну систему документообігу. «Всі обстеження (УЗД, рентгенографія, біохімічний аналіз крові та ін.), які пройде пацієнт, зможе бачити сімейний лікар первинної ланки за допомогою електронного доступу до даних. Тепер у кожній амбулаторії можна безкоштовно здати загальний аналіз крові, сечі, на цукор в крові, ЕКГ та здійснити виміри (зріст, вага, окружність талії)», – зауважила завідувач.

Будні Мишковицької амбулаторії переповнені щоденними клопотами за пацієнтів та роздумами про подальшу долю медичної реформи.

Наталя Драган-Іванець

Джерело: Хата

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