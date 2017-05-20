Слейклайн у Тернополі — безпечний спосіб відчути себе в небезпеці

Тернополянин Семен Кананович запрошує охочих на слеклайн щоденя з 12:00 до 18:00 год. на вул. П. Мстислава, 3 (за Краєзнавчим музеєм).

Слеклайн — безпечний спосіб відчути себе в небезпеці. Бувалі кажуть: якщо не боятися, йдеш по тонкій лінії дуже швидко. Найголовніше тут — робота не з тілом, а робота з головою. Якщо вірити Вікіпедії, то Слеклайн (Slackline), або ходіння по слабо натягнутій стропі (англ. Slackline- переклад slack: «провисаючий, слабкий»; line: «лінія») — практика в балансуванні і новий вид спорту, який полягає в ходінні по спеціальних нейлоновим або поліестровим стропам (стрічкам), натягнутим між стаціонарними об’єктами. Відрізняється від ходіння по канату тим, що канат або трос натягується максимально жорстко, іншими принципами балансування, зумовленими динамічністю, розтягуванням і віддачею слабо натягнутої стропи. Ступінь натягу регулюється під потреби і цілі еквілібриста.

Цей нині модний вид спорту був з’явився цілком випадково — на початку 80-х років XX століття в США (національний парк Йосеміті в Каліфорнії) на майданчику для скелелазіння. У ті моменти, коли через дощ чи з інших причин не можна було тренуватися, молоді альпіністи спробували ходити по ланцюгах, якими огороджені автомобільні стоянки.

Пізніше ентузіасти Адам Гросовскі і Джеф Елінгтона вигадали використовувати для слеклайну стропи альпіністського спорядження, і перенесли забаву вже в табір для скелелазів. Ну, а далі, кочуючи з одного альпіністського табору в інший, поступово нова розвага завоювало весь світ.

Сьогодні слеклайн можна назвати трендовим видом спорту, проте, ним займаються не тільки спортсмени, а й активно використовують у фітнесі. Дійсно, в процесі ходіння по слабо натягнутому канату ви розвиваєте координацію рухів, вміння концентруватися, відчуття рівноваги. Не випадково заняття слеклайну вводяться в тренувальний процес скейтбордистів, майстрів верхової їзди, альпіністів, лижників і інших спортсменів, яким важливі перераховані вище якості.

Фото Семена Канановича.