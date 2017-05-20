У Тернополі спіймали поліцейського на хабарі

За непритягнення до адміністративної відповідальності тернополянина, старший дільничний офіцер поліції вимагав у нього чотириста доларів.

18 травня під час передачі частини коштів, а саме 5200 гривень, правоохоронця піймали працівники управління СБУ, внутрішньої безпеки та обласної прокуратури.

За словами оперативників внутрішньої безпеки, дільничний оформляв справу, в якій фігурував один із студентів місцевих вишів. Юнака у квітні з наркотичною сировиною піймали правоохоронці.

Аби не повідомляти у навчальний заклад й батьків та за нескладання адміністративного протоколу працівник поліції запропонував залагодити питання за допомогою грошей.

Правоохоронці взяли на гарячому хабарника саме під час передачі частини коштів.

Досудове розслідування проводить обласна прокуратура. Триває слідство відповідно до статті 368 частина 3 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.