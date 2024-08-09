Сьогодні о 9 ранку Тернопіль вшанує та згадає хвилиною мовчання загиблих захисників

Щоранку о 9-00 вся Україна вшановує та згадує хвилиною мовчання українців, які віддали життя в московсько-українській війні. Всіх, хто воював, всіх військових, цивільних та дітей. Для християн хвилина мовчання – це та ж сама тиха молитва, так в Україні завжди вшановували померлих.



9 серпня о 9-00 біля пам’ятника Степану Бандері памʼять про наших Героїв – військових та цивільних прийдуть вшанувати волонтери, громадські активісти, повідомляє тернопільська міська рада.

Якщо Ви не можете підійти особисто до пам’ятника Степану Бандері, вшануйте памʼять за полеглих молитвою вдома або на робочому місці. Якщо Ви їдете власним транспортом, не ігноруйте, зупиніться на узбіччі та хвилиною мовчання вшануйте пам’ять загиблих. Особисто подякуємо тим, хто ціною свого життя зупинили новий геноцид української нації. Врятували Україну!