Сьогодні у Китай вирушив літак для евакуації громадян України

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Однак куди саме в Україні доставлять евакуйованих, у повідомленні не йдеться.

“Для перевезення евакуйованих з китайського міста Ухань громадян підготовлено 7 автобусів ДСНС та залучено 33 рятувальника, – пишуть на офіційній сторінці ДСНС України у фейсбуці. – 19 лютого в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України та іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Зокрема, громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусії, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

Для того, щоб запобігти поширенню можливого вірусу та переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Крім того, встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об’єднаний ситуаційний центр МВС.

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває у готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для їх перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС та залучено 33 рятувальника”.