Оперативна інформація щодо масового захворювання вихованців коледжу на Тернопільщині: за медичною допомогою звернулися уже 25 осіб

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» розпочали спільне епідрозслідування щодо випадку масового отруєння дітей в ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», що в м. Збараж.

Станом на 9 год сьогоднішнього дня кількість потерпілих становила 21 особи. Станом на 10:45 за медичною допомогою звернулося уже 25 осіб, усі неповнолітні.

Впродовж цієї ночі до інфекційного відділення Збаразької районної лікарні поступали студенти коледжу з скаргами на погане самопочуття, діарею, підвищену температуру тіла та блювоту. На даний момент лікарі проводять додаткові обстеження щодо встановлення точного діагнозу. Попередній діагноз харчова токсикоінфекція.

В коледжі з 7:45 сьогоднішнього дня працюють спеціалісти Збаразького районного управління Держпродспоживслужби. Також у санепідрозслідуванні приймають участь 2 лабораторії: фахівці Тернопільської державної регіональної лабораторії Держпродспоживслужби та ТОЛЦ відбирають змиви з кухонного інвентарю, обладнання, проби води, обстежують працівників харчоблоку. Уже відібрали залишки готових страв, добову пробу та взірці інших продуктів харчування. Попередні результати цих досліджень будуть відомі протягом трьох діб.

Спеціалісти перевіряють також і наявність швидкопсувних продуктів харчування в тумбочках ліцеїстів, які зберігалися без належних умов, а також опитують їх про можливе вживання продуктів харчування, придбаних за межами закладу.

Даний випадок та хід епідрозслідування знаходиться під особистим контролем начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василя Хомінця. Ми повідомлятимемо Вас про хід розслідування.

Пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області