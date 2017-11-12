Стало відомо, коли продовжить роботу сесія Тернопільської обласної ради
24 листопада 2017 року о 10.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради розпочнеться друге пленарне засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання. Про це йдеться у розпорядженні голови обласної ради Віктора Овчарука.
One thought on “Стало відомо, коли продовжить роботу сесія Тернопільської обласної ради”
А ще не стало ВІДОМО, коли та рада ВІДКРИЄ доступ до ЕЛЕКТРОННОЇ ПРИЙМАЛЬНІ ??? Чи до того ОВЧАРУКА навіть Барна не може достукатися, бо вже й голову ТОДА просив вмішатися. Навіщо нам (Вам – знаю) така обласна рада, як треба шукати посередників – депутатів, яких ніде ні в прийомні дні, ні в неприйомні НЕМА. Повсюдно в радах всіх рівнів має бути на стіні ОГОЛОШЕННЯ : такого-то числа з такої-то години до такої прийом громадян веде депутат такої-то ради і прізвище… Нема ради, які всі депутати мудрі, вже все знають і все хочуть за нас вирішувати. То народу треба тільки від виборів до виборів. А ми хочемо видіти тих, за кого віддавали свої голоси !!! Маємо право ?