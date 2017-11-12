Стало відомо, коли продовжить роботу сесія Тернопільської обласної ради

24 листопада 2017 року о 10.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради розпочнеться друге пленарне засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання. Про це йдеться у розпорядженні голови обласної ради Віктора Овчарука.

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