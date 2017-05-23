Старенька тернополянка через двері благала про допомогу

У Тернополі патрульні допомогли літній жінці, якій стало зле у замкненій квартирі. Повідомлення про те, що в одній з квартир на вулиці Вербицького жінка благає про допомогу, надійшло охоронцям порядку 21 травня, близько 18-ї години.

“Коли ми прибули на місце виклику, то за зачиненими дверима вказаної квартири було чути стогін, жінка не могла нормально говорити і пояснити,що сталося”, — розповідає патрульний, що виїжджав на виклик.

Від сусідів інспектори дізналися номер телефону родичів жінки, але, як з’ясувалося, ті в справах у Львові й терміново приїхати не можуть. “Жінка майже перестала говорити. У той момент ми зрозуміли — може трапитися непоправне, тому вирішили діяти негайно” — коментує подію патрульний. Охоронці порядку потрапили до квартири через вікно другого поверху. Ледь рухому жінку, що лежала на землі, поліцейські виявили в одній з кімнат на підлозі. Інспектори розповідають: “Жінка скаржилась, що дуже замерзла. Ми намагалися підняти її з підлоги, але вона кричала від болю, тому ми вкрили її ковдрою та викликали швидку допомогу”. 83-річну громадянку шпиталізували до міської лікарні з попереднім діагнозом — інсульт та перелом шийки стегна