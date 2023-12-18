Василь Хомінець три роки судився за посаду начальника, узяв компенсацію і звільнився

Поновлений через суд начальник Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець пропрацював тиждень і звільнився.

Що саме стало причиною звільнення і чим планує займатися у майбутньому – дізнавалися «20 хвилин».

Після трирічних судових процесів Василь Хомінець нарешті повернувся у крісло керівника Держпродспоживслужби у Тернопільській області, таку інформацію отримала редакція «20 хвилин» 11 грудня.

А вже за тиждень – 18 грудня – він пішов із посади, за яку так довго боровся. Звільнення за згодою сторін нам підтвердили у пресслужбі установи.

За інформацією пресслужби, окрім поновлення на посаді, пану Хомінцю виплатили компенсацію заробітної плати у розмірі понад мільйон гривень. Це сума разом з податками та зборами.

Нагадаємо, під час проведення щорічного оцінювання результатів виконання завдань державним службовцем, за 2020 рік Василю Хомінцю поставили негативну оцінку.

На підставі висновку Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів видала наказ «Про звільнення Василя Хомінця з посади начальника ГУ Держприкордонслужби у Тернопільській області».

22 червня Тернопільський окружний адміністративний суд поновив його на посаді. А 9 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін дане рішення.