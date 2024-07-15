Протягом вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували 13 пожеж

13 липня о 12:42 с. Трибухівці Трибухівської ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління;

о 14:42 в м. Чортків виникла пожежа сміття поблизу господарчої споруди. Вогнем знищено сміття на площі 5 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю;

о 18:25 в с. Золотий Потік Золотопотіцької ТГ Чортківського району виникла

пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га. Пожежу ліквідовано МПК Золотий Потік;

о 19:16 в с. Уритва Козівської ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарчої споруди. Вогнем знищено покриття споруди на площі 20 м кв., пошкоджено стіни споруди. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління, під час гасіння врятовано 3 будівлі;

о 20:18 с. Юстинівка Підгаєцької ТГ Тернопільського району виникла пожежа лелечого гнізда на електроопорі. Вогнем знищено гніздо на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління;

о 20:30 в с. Івачів Долішній Білецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави та окремо стоячих дерев на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління;

о 21:52 в с. Красіїв Монастириської ТГ Чортківського району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління та МПК Устя-Зелене;

о 23:14 в с. Петриків Великоберезовицької ТГ Тернопільського району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,002 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління;

14 липня о 01:55 в с. Пробіжна Колиндянської ТГ Чортківського району виникла пожежа пожнивних залишків на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано МПК Пробіжна;

о 04:51 в с. Городниця Гусятинської ТГ Чотрківського району виникла пожежа господарчої будівлі. Вогнем знищено покриття будівлі на площі 60 м кв., пошкоджено стіни будівлі. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі;

о 12:05 в с. Кривки Микулинецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,005 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25 ДПРП 12 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління;

15 липня о 01:05 на х. Чверті Нараївської ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено покриття на площі 80 м.кв., пошкоджено перекриття та стіни господарської будівлі, речі домашнього вжитку на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 2 будівлі;

о 05:33 в м. Почаїв виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено господарську будівлю площею 35 м.кв., речі домашнього вжитку та 5 м.куб. дров. На гасіння пожежі залучено черговий караул 23 ДПРП 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ

Головного управління.

Причини загорянь та суми матеріальних збитків встановлюються.

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