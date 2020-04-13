14-річна Маргаритка Мельник з Тернополя потребує допомоги
14 річна Маргаритка Мельник потребує нашої з вами допомоги.
У січні цього року дівчинка захворіла. Лікували бронхіт, лікування не помагало, зробили рентген. І… «як грім серед ясного неба». Виявили Онкологію (Лімфома Ходжкіна).
До цього часу обстежували в Тернополі, два рази у Києві. Операція не можлива, пухлина у важко доступному місці (в легенях близько до серця).
10 квітня почався тривалий, важкий і дорогий курс хіміотерапії😢
Усім хто може допомогти:🙏🏻🙏🏻🙏🏻🕊
Номер телефону мами:
+380(97)640 20 56
Мельник Юлія
Номер картки ПриватБанку:
5168 7574 0392 5557
(Мельник Віталій Іванович)