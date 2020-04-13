14 річна Маргаритка Мельник потребує нашої з вами допомоги.

У січні цього року дівчинка захворіла. Лікували бронхіт, лікування не помагало, зробили рентген. І… «як грім серед ясного неба». Виявили Онкологію (Лімфома Ходжкіна).

До цього часу обстежували в Тернополі, два рази у Києві. Операція не можлива, пухлина у важко доступному місці (в легенях близько до серця).

10 квітня почався тривалий, важкий і дорогий курс хіміотерапії😢

Усім хто може допомогти:🙏🏻🙏🏻🙏🏻🕊

Номер телефону мами:

+380(97)640 20 56

Мельник Юлія

Номер картки ПриватБанку:

5168 7574 0392 5557

(Мельник Віталій Іванович)