Тернопільським медикам замовили комбінезони малярів для боротьби з COVID-19

Тернопільський національний медичний університет 1 квітня підписав договір на постачання різного захисного одягу на майже 6,5 тис. грн з підприємцем Олегом Климашем. Про це йдеться на сайті Наші Гроші.

Згідно з договором, оприлюдненим в Prozorro, замовили 44 респіратори з клапаном «Стандарт-213» по 85 гривень, 5 захисних окулярів по 176 грн та 10 польських поліпропіленових комбінезонів Lamicom по 186 гривень.

Це вже друга угода університету з підприємцем протягом останнього часу. 12 березня вони підписали договір на понад 21 тис. грн. У переліку є ще 13 комбінезонів Lamicom. Такі ж комбінезони купила і Тернопільська центральна районна лікарня.

Lamicom купують й в інших областях. Наприклад, Малинська міська лікарня (Житомирська область) 26 березня замовила 100 таких костюмів, однак удвічі дешевше – приблизно по 85 грн.

Комбінезони Lamicom продають в основному в будівельних інтернет-магазинах як захист для малярів. Крім того, на кількох майданчиках є згадка про його можливість використання в медичному обслуговуванні та в лабораторіях. «Продукт рекомендується для будівельних робіт, робіт з прибирання сміття, хімічної, автомобільної промисловості, медичного обслуговування, лабораторій», – написано на одному із сайтів продажу спецодягу.

Виробник комбінезонів Lamicom польська компанія Reis зазначає їх саме як малярні. Наразі компанія не відповіла на нашого листа про можливість використання комбінезона як захист в медичних закладах.

Малярні костюми не вказані в постанові Кабміну про закупівлі для боротьби з COVID-19, в переліку захисного одягу з подібного є водонепроникні лабораторні костюми, медичні фартухи, одноразові медичні ізоляційні халати, костюми та комбінезони біологічного захисту.

В офісі підприємця, який продав комбінезони, нам повідомили, що вони є водонепроникними, мають плівку, і такий костюм дозволяє захистити від фізичного забруднення.

Як пояснила нам експертка із «Центру громадського моніторингу та досліджень» Оксана Дзявроник, якщо костюм можна використовувати і для медичного обслуговування, то порушень не має. «Медики виходять з того, що є в наявності для захисту, що ще можна купити на ринку. Якщо ці малярні костюми можуть їх захистити і в їх характеристиках прописане використання в медичних цілях, то порушень не має», – пояснила вона.

Згідно з відповіддю Тернопільської ОДА від 3 квітня на наш запит, потреба закладів охорони здоров’я області в одноразових ізоляційних халатах становить 27216 штук, одноразових костюмів біозахисту – 22007 штук.

Публікацію підготували за підтримки МФ Відродження