У Тернополі вшанували воїна АТО Юрія Горайського чемпіонатом з плавання (фото)

2 грудня відбувся тернопільський міський чемпіонат з плавання серед військовослужбовців, працівників правоохоронних органів з нагоди святкування Дня Збройних сил України, присвячений пам’яті воїна АТО Юрія Горайського.

Захід проходив у басейні комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2».

Спортсмени змагалися у запливах на 50 метрів вільним стилем, у швидкісному підводному плаванні, та показували згуртованість та силу команди у естафеті.

За титул найвправнішої, найшвидшої та найвитривалішої запекло боролися 7 команд, а це майже 40 учасників.

Спортсмени, представники Управління ДСНС України у Тернопільській області показали достойні результати. Зокрема, Григорович Юрій прибув 6-им до фінішу у запливі на 50 м, а Грищук Дмитро у цій дистанції посів 14-те місце.

Хороші результати показали і Гмиря Віталій та Гнатишин Назар, одночасно четвертими подолавши під водою 44 метри.

Проте найцікавішою та найзапеклішою була естафета, де рятувальники проявили неабияку згуртованість, спритність та витривалість.

Загалом команда Управління ДСНС України у Тернопільській області зайняла 4-те місце. Учасників нагородили цінними подарунками та грамотами.

Вітаємо наших спортсменів та бажаємо нових досягнень не лише у спорті, а й на життєвій ниві.

Також, на заході були присутні і водолази відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління із спеціальним обладнанням, яке використовують вони у своїй роботі. І кожен бажаючий мав змогу ознайомитися із тонкощами професії, а також дізнатися багато цікавого від тих, хто безпосередньо рятує життя людей.

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