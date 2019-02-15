Хірург Павло Пасько з Тернополя, який врятував у зоні АТО безліч життів, потребує допомоги

41-річний хірург Павло Пасько з Тернополя, який врятував у зоні АТО безліч життів, знаходиться у критичному стані в реанімації та потребує допомоги.

Про це пише близька подруга родини Людмила Кислейко.

Павло Пасько – підполковник, судинний хірург Вінницького військового госпіталю, учасник АТО, учасник бойових дій, інвалід війни.

Зараз Павло знаходиться в реанімації на лікуванні у Вінницькому військовому госпіталі. Лікарі борються за його життя і роблять все можливе, стан критичний, вихід один – трансплантація печінки.

Захворювання пов’язане з захистом Батьківщини – цей висновок комісії, яке 5 лютого 2019 року присвоїло Павлу 1-ї групи інвалідності.

Для такої дорогої операції у сім’ї коштів не має.

“За час роботи і служби ця людина провів безліч складних операцій, рятуючи життя людей, давайте ми всі разом постараємося допомогти врятувати його життя”, – наголошується у повідомленні.

Номер карти дружини Пасько Наталії в гривнях в ПАТ «Приватбанк»:

5168 7573 8678 7958

У євро:

5168 7573 8997 6855

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