У Тернополі гвардійці дарували валентинки перехожим

Валентинки – один із символічних дарунків до дня закоханих, дарували перехожим гвардійці 2 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України. Акція стартувала одночасну у Львові, Тернополі, Рівному, Ужгороді та Сарнах. Гвардійки та гвардійці бажали не тільки взаємної любові, а й мирного неба над головою.

Дизайн валентинок ексклюзивний. Розробили їх спеціально до цього дня, солдати-строковики власними руками вписували побажання, яке не повторювалось на жодній з них.

В Тернополі гвардійці дарували валентинки закоханим парам та тим, хто тільки шукає своє кохання. Бажали тільки миритись у стосунках, мати міцний шлюб та завжди розуміти один одного. До акції долучились і офіцери, і солдати строкової служби. Кажуть, що приємно було бачити стільки добрих посмішок. Перехожі, у відповідь, говорили тільки теплі й щирі слова. Гвардійці вірять, що усі побажання обов’язково стануть реальністю.

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