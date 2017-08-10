Хто примусив тернопільських депутатів «узаконити» кіоски на Шептицького?

Десять кіосків, які серед ночі впритул до проїжджої частини нещодавно встановили в Тернополі на вулиці Шептицького, узаконили міські депутати.

Так попри те, що тернополян неабияк розлютив той факт, що МАФ «виросли» на так званих «червоних лініях», на яких, згідно з законом, можуть облаштовувати максимум дорожні знаки, народні обранці не підтримали рішення про їх демонтаж.

– На засіданні комісії ми обговорювали питання розміщення тимчасових споруд на вул. Шептицького, неподалік «Збруча». Мабуть, усім відомо про скандали, пов’язані з їх встановленням. Так-от, ми комісією прийняли ряд доручень та звернень. Зокрема, змінити первинне рішення від 2013 року «Про тимчасові споруди», внаслідок чого спростити процедуру демонтажу згідно з чинним законодавством. Також звернулися до управління тернопільської поліції щодо розслідування дій головного архітектора Василя Бесаги, який видав паспорти прив’язки зазначеним спорудам на «червоних лініях». Крім цього, комісія рекомендувала виконавчому комітету ТМР демонтувати ці МАФ. Разом з тим, оскільки рішення комісії несуть лише рекомендаційний характер, додатково прошу колег-депутатів сесійно зобов’язати виконком внести до порядку денного найближчого засідання питання про демонтаж даних споруд, встановлених всупереч чинному законодавству, – озвучив на сесії голова земельної комісії, депутат Андрій Шкула.

Та, на думку міського голови Сергія Надала, заявляти про незаконність споруд у депутата немає жодних юридичних підстав.

– Шановний пане Шкуло! Я, як і Ви, проти встановлення будь-яких об’єктів на «червоних лініях». Та для цього мають існувати не ваші здогадки, а висновки відповідних структур, – сказав Сергій Надал.

У відповідь меру Андрій Шкула пояснив, що порушення тут є очевидним і будь-хто може пересвідчитись у правдивості слів депутата.

– Кожна мисляча людина, яка вміє читати, може зайти на сайт міськради у розділ «Генеральний план м. Тернополя». Далі відкриває файлик, який називається «Червоні лінії», де вказано, що вони пролягають у тому числі і на вул. Шептицького. Потім відкриваємо законодавчу базу і читаємо, що можна робити на «червоних лініях», а що ні. Власне ті будки встановлені на «червоних лініях» попри те, що це заборонено, – наголосив пан Шкула.

Однак депутату вдалося переконати далеко не всіх народних обранців, а міський голова ще до початку голосування заявив, що цього документа (рішення комісії, – авт.) виконувати ніхто не збирається. Та й навіть не доведеться, позаяк лише 16 депутатів проголосували «за». Відповідно кіоски на вулиці Шептицького, попри обурення громадськості, не зрушать з місця…

КОМЕНТАР

Віталій Поворозник, начальник Тернопільського міського відділу МНС:

– Станом на 1 серпня 2017 року будь-які погоджувальні (дозвільні) документи стосовно згаданих об’єктів по вул. Митрополита А. Шептицького в м. Тернополі Тернопільським міським відділом УДСНС України у Тернопільській області не видавались.