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Ще чотири релігійні громади на Тернопільщині, котрі перейшли до Помісної Православної Церкви, отримали статути

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29 травня 2019 року голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підписав розпорядження про затвердження статутів чотирьох релігійних громад, які приєдналися до Православної Церкви України, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» пройшли релігійні громади сіл Дунаїв і Розтоки Кременецького, Малі Дедеркали Шумського та Трибухівці Бучацького районів.

Під час вручення документів про приналежність релігійних громад до Православної Церкви України були присутні священики і представників релігійних громад, які підтвердили своє прагнення перебувати у лоні Єдиної Помісної Української Церкви.

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