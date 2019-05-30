Ще чотири релігійні громади на Тернопільщині, котрі перейшли до Помісної Православної Церкви, отримали статути
29 травня 2019 року голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підписав розпорядження про затвердження статутів чотирьох релігійних громад, які приєдналися до Православної Церкви України, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.
Процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» пройшли релігійні громади сіл Дунаїв і Розтоки Кременецького, Малі Дедеркали Шумського та Трибухівці Бучацького районів.
Під час вручення документів про приналежність релігійних громад до Православної Церкви України були присутні священики і представників релігійних громад, які підтвердили своє прагнення перебувати у лоні Єдиної Помісної Української Церкви.