Новини Тернополя 

Тернопільські міські депутати прийняли рішення на 40 мільйонів гривень

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Сьогодні на сесії міської ради депутати, розглянувши клопотання комунального підприємства «Тернопільелектротранс», дозволили укласти договір лізингу КП  з ТОВ «УЛК«Ленд-ліз» для придбання сорока автобусів, вартістю 1071000,00 грн. за одну одиницю. Таким чином, Тернополем скоро курсуватимуть комунальні низькополі автобуси.

  • Це потужний крок у розвитку комунального транспорту Тернополя міста, який припинить терор окремими перевізниками тернополян, так коментує це рішення секретар міської ради Віктор Шумада.

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