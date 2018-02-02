Тернопільські міські депутати прийняли рішення на 40 мільйонів гривень

Сьогодні на сесії міської ради депутати, розглянувши клопотання комунального підприємства «Тернопільелектротранс», дозволили укласти договір лізингу КП з ТОВ «УЛК«Ленд-ліз» для придбання сорока автобусів, вартістю 1071000,00 грн. за одну одиницю. Таким чином, Тернополем скоро курсуватимуть комунальні низькополі автобуси.

Це потужний крок у розвитку комунального транспорту Тернополя міста, який припинить терор окремими перевізниками тернополян, так коментує це рішення секретар міської ради Віктор Шумада.