Тернопілля замітає: березневий циклон полонив снігом і морозами (фото)

Обіцяний снігопад таки добрався і на Тернопільщину. Ще з ночі у області інтенсивно падає сніг.

Черговий циклон – вже в Україні. Сипле снігом, на півдні ллє дощем, – повідомила у фейсбуці синоптик Наталка Діденко. – Не перестаю дивуватися неймовірному температурному контрасту в Україні. Вранці на Сумщині та Чернігівщині до -14 градусів, в Криму до +17 градусів.

У центрі Тернополя малолюдно, снігоочисної техніки теж непомітно. Оскільки вихідний, то більшість містян залишилися сьогодні вдома.

У Службі автомобільних доріг повідомили, що станом на 9.00 ранку проїзд дорогами області забезпечений. Ситуація під контролем. Потреби в обмеженні руху транспорту дорогами Тернопільщини немає. Дорожники продовжують роботи з розчищення та посипки автомобільних доріг області.

В разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з яким можна за номером телефону: (0352) 52-65-32.

Марта Тимчак