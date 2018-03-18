Після виступу тернополянина і його друга в візку встали всі судді «Ліги сміху». Відео



16 березня в телеефір вийшла перша гра Чемпіонату України з гумору “Ліги сміху-2018”, в якій тренери виступали зі своїми обранцями. Тернопіль у четвертому сезоні представляє комік Андрій Воськало, який у дуеті з прикутим до інвалідного візка Юрієм Степанцем із Миколаєва складають нестандартну команду “Пішло-поїхало”. Їхній тренер – Ігор Ласточкін.

Серед спонсорів команди Юрій Степанець назвав народного депутата з Тернопільщини Романа Заставного та мережу “Сім’я ресторанів Файного міста”.

– У минулих сезонах були команди, яких мені доводилося “витягувати”, але, що стосується цієї команди, мені здається, ми будемо “виїжджати” саме на Юрі, – прокоментував перспективи роботи з “Пішло-поїхало” тренер Ігор Ласточкін.

Тема перших двох ігор називається “1+1” – одна команда виступає на сцені з одним тренером. Хлопці з “Пішло-поїхало” показали номери про клініку пластичної хірургії і древню Спарту. Добірний чорний гумор, самоіронія, талант неабияк сподобалися суддям “Ліги сміху”, які цього разу віддали команді тернополянина і його миколаївського друга максимальну кількість балів. Це означає, що “Пішло-поїхало” гарантовано проходять далі — 1\16 здолано!