Тернопільські студенти побажали Путіну успішної мандрівки на Марс (фото)

Не зважаючи на заметілі, у неділю, 18 березня, в день виборів в Росії, тернопільська молодь організувала на Театральному майдані антипутінську акцію «Путін на Марс».

Тернопільські студенти встановили імпровізовану виборчу дільницю, де кожен міг отримати бюлетень і написати свої побажання кандидату в президенти Росії Володимиру Путіну, а потім кинути їх у скриньку.

Наша акція має просвітницьку мете, – каже тернополянин Юрій Питель. – Ми хочемо закликати росіян робити свідомий вибір, подивилися на раціонально на ситуацію в своїй країні, то талітарний режим, що панує у їх державі вже не одне дисятиліття. Бажаємо росіянам сміливості змінити владу.

Назвали акцію «Путін на Марс», адже Володимир Путін заявив, що Росія колонізує Марс вже наступного року. Тернополяни побажали йому саме на цій планеті будувати свою «свєрхдержаву» і не повертатися на Землю.

Марта Тимчак