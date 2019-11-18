Тернополяни оцінили, як «термінатор» зіграв Захара Беркута

Тернопіль продемонстрував один з найвищих рівнів відвідуваності фільму «Захар Беркут».

Про це під час трансляції фільму в рамках фестивалю «Кінохвиля» повідомив продюсер стрічки Єгор Олесов.

За його словами, Західна Україна загалом більше ходила на даний фільм, ніж інші регіони.

В Тернополі в перший фестивальний день даний фільм у Сінема сіті можна було переглянути і безкоштовно. На сеанс вчителі привели школярів орієнтовно 5-6 класу, яким загалом екшн сподобався. Після перегляду вони емоційно ділилися враженнями, розповідаючи, яким з героїв фільму вони б хотіли бути. На обійшлося і без курйозів. Під час інтимної сцени один хлопчик ледь не на весь зал закликав дівчинку, яка сиділа поруч з ним, закрити очі. Коли ж сцена закінчилась, діти зааплодували.

Загалом фільм в Україні подивилися вже 420 тис. осіб, касові збори склали 4 млн грн. Тоді як загальний кошторис стрічки перевищує 100 млн.

«Ми спеціально залучили американського режисера і американський акторів, зокрема Роберта Патріка, який грав у «Термінаторі-2» модернішого термінатора. Фільм знімали англійською мовою, те, що зараз демонструють в Україні – уже дубляж. Розраховуємо на проокат фільму в світі, наразі є уже домовленості щодо Іспанії та Прибалтики. Бо ми чудово розуміємо, що суто на українському глядачеві ми на окупність цього фільму не вийдемо», – зазначив в Тернополі Єгор Олесов.