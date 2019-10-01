Тернополянин Степан Огінський змайстрував велосипеда, який синхронізується із телефоном

Усе почалося з того, що зламався старий велосипед, яким 25-річний тернополянин Степан Огінський щодня добирався на роботу. Оскільки двоколісник був іноземного виробництва, знайти нові деталі до нього, аби полагодити, стало практично неможливо. Відтак молодий чоловік вирішив повністю перебудувати свій транспорт. Від колишнього ровера в оновленому залишилася лише рама і колеса.

У велосипед вмонтовано повноцінну Bluetooth-гарнітуру, завдяки якій можна відповідати на телефонні дзвінки. Має протиугінну систему: якщо хтось сторонній торкається велосипеда, на телефон миттєво надходить смс-сповіщення з координатами. За рахунок того, що колеса розташовані порівняно далеко один від одного, транспорт розвиває швидкість до 60 кілометрів за годину. Шлях освітлює масивна фара від мотоцикла, яка вмикає ближнє і дальнє світло. Руль має геометрію дорожнього мотоцикла.

– Зробив його з зайвого металолому минулої зими, – розповів кореспонденту “Погляд” Степан Огінський. – Використовую для щоденної поїздки на роботу – за день проїжджаю орієнтовно три кілометри. Загалом його пробіг становить близько 500 км.

Хлопець без вищої освіти, закінчив лише Тернопільське професійно-технічне училище №9, працює електроніком. Родом із села Лопушне Лановецького району.

Підготувала Ірина Юрко.

Фото автора.