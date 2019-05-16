У Будапешті відбудеться виставка робіт талановитої художниці з Тернополя Олесі Гудими

15 травня 2019р. о 16:00 у Резиденції Посла Болгарії за адресою 1025 Budapest, Verhalom ter 1. відбудеться відкриття виставки робіт української художниці Олесі Гудими.

На відкритті також буде проведений флешмоб у вишиванках в рамках відзначення Дня вишиванки в Угорщині!

Нагадаємо, Олеся Гудима – відомий художник з Тернополя. За фахом талановита землячка журналіст, деякий час працювала журналістом у місцевих виданнях. З 2007 року займається живописом.

ворчий доробок Олесі Гудими налічує близько тисячі картин.

За тематикою твори художниця систематизує у серії: «Сновида», «Кроки», «Ангели миру для України», «Українська мадонна», «Квіти», які виконані в еклектичному змішанні художніх напрямків: експресіонізмі, абстракціонізмі, символізмі, наїв-арті, математизмі, магічному реалізмі та постмодернізмі.

Загалом твори Олесі Гудими можна зарахувати до інтуїтивної форми живопису — тієї, що йде за серцем, спонтанно, не базуючись на вже винайдених техніках і законах. Іконографічне зображення жінки, яка носить у собі сакральне знання, – це українська душа, яка у невпинному колообігу життя переходить з одного стану до іншого, зрілішого та відповідальнішого.

Роботи мисткині зберігаються в приватних колекціях поціновувачів мистецтва в Україні, Канаді, Франції, США, Німеччині, Англії, Вірменії, Іспанії, Польщі, Швейцарії.

В Україні власником найбільшої колекції картин художниці є Kavalier Boutique Hotel (м. Львів)

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