У Тернополі змагалися юні картингісти України

З 10 по 12 травня 2019 року юні картингісти України на базі спортивно-технічного комплексу Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді (ТОКЦНТТШУМ) демонстрували свої вміння та віртуозність під час Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді на Кубок України з картингу.

Організаторами та співорганізаторами змагань виступили: Український державний центр позашкільної освіти, Громадська організація “Товариство сприяння обороні України”, Федерація картингу Тернопільської області, Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.

У змаганнях взяли участь 12 команд із Тернопільської, Чернігівської, Львівської, Чернівецької, Полтавської, Волинської, Рівненської, Хмельницької областей, м. Суми та м. Тернополя. Упродовж трьох днів 96 юних картингістів змагалися в дисциплінах “Швидкісне маневрування” та “Шосейно-кільцеві перегони”.

Загалом ганялися за першістю спортсмени вікової категорії від 6 до 25 років, серед яких на рівні боролися і 4 чарівних, юних дівчат.

Автомобільний спорт – це сила, мужність, боротьба, порив до перемоги, це краса, граціозність, натхнення, це випробування волі, сміливості, витривалості, це швидкість і рух, що відкривають нові далі, це безупинний пошук людської досконалості! Для кожного учасника змагань – це можливість відчути смак своїх перших, або чергових перемог.

У дисципліні “Швидкісне маневрування” перше місце виборола команда Чернівецького ОЦНТТУМ, друге місце – команда КЗ ЛОР “Львіський ОЦНТТУМ”, а третє – команда Луцького МЦНТТУМ.

У дисципліні “Шосейно-кільцеві перегони” перше місце виборола збірна команда Тернопільської області і ФКТО, друге місце – команда Волинської області, а третє – команда Чернігівської області.

Переможці та призери отримали кубки, медалі, нагородженні дипломами Українського державного центру позашкільної освіти та Громадської організації “Товариство сприяння обороні України”.

Задоволені та в чудовому настрої юні картингісти роз’їхались по різних куточках України.

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