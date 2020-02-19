У Тернопільській школі в кабінеті директора з’явився прейскурант заохочень

Прейскурант заохочень та “чарівне дзеркало” встановили у Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука.

Про це повідомив директор навчального закладу Олександр Остапчук.

Аби підняти настрій школярам, дзеркало підписали: “Підморгни і покажи язик Ейнштейну — день буде успішним”.

Мандарини, цукерки, бублики з чаєм учні можуть “заробити” в кабінеті директора, користуючись своїми знаннями. Найдорожча позиція у прейскуранті – чай з бубликами, якщо розповісти про прочитану книжку.