11:27 | 19.02.2020
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Новини Тернополя 

У Тернопільській школі в кабінеті директора з’явився прейскурант заохочень

Irena 3 Views Прокоментуй!

Прейскурант заохочень та “чарівне дзеркало” встановили у Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука. 

Про це повідомив директор навчального закладу Олександр Остапчук.

Аби підняти настрій школярам, дзеркало підписали: “Підморгни і покажи язик Ейнштейну — день буде успішним”. 

Мандарини, цукерки, бублики з чаєм учні можуть “заробити” в кабінеті директора, користуючись своїми знаннями. Найдорожча позиція у прейскуранті – чай з бубликами, якщо розповісти про прочитану книжку.

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