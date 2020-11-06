Від COVID-19 помер лікар Іван Баб’як з Чортківщини

5 листопада 2020 року на 69-році передчасно пішов з життя лікар вищої категорії загальної практики – сімейної медицини амбулаторії ЗПСМ с. Колиндяни, що на Чортківщині ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ БАБ’ЯК.

Це одинадцята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

Свого часу працював головним лікарем дільничої лікарні, а згодом амбулаторії ЗПСМ в селі Колиндяни.

Розпочав свою діяльність завідуючим фельдшерського-акушерським пунктом у 1972 році на Зборівщині. З 1982 року займав посаду лікаря – терапевта в тоді ще Колиндянській дільничій лікарні.

Іван Васильович запам’ятався тим, хто знав його, як людину енергійну, досвідчену, працьовиту, справедливу та високопрофесійну.

Час не може заглушити біль непоправної втрати і в пам’яті Іван Васильович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом медичної справи.

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та вся медична спільнота висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та знайомим. Схиляючись у скорботі та розділяючи біль втрати, колективта вся медична спільнота висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та знайомим.

Сумуємо разом з Вами та підтримуємо Вас у годину скорботи. Вічна та світла пам’ять