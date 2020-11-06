Від COVID-19 помер лікар Іван Баб’як з Чортківщини
5 листопада 2020 року на 69-році передчасно пішов з життя лікар вищої категорії загальної практики – сімейної медицини амбулаторії ЗПСМ с. Колиндяни, що на Чортківщині ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ БАБ’ЯК.
Це одинадцята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.
Свого часу працював головним лікарем дільничої лікарні, а згодом амбулаторії ЗПСМ в селі Колиндяни.
Розпочав свою діяльність завідуючим фельдшерського-акушерським пунктом у 1972 році на Зборівщині. З 1982 року займав посаду лікаря – терапевта в тоді ще Колиндянській дільничій лікарні.
Іван Васильович запам’ятався тим, хто знав його, як людину енергійну, досвідчену, працьовиту, справедливу та високопрофесійну.
Час не може заглушити біль непоправної втрати і в пам’яті Іван Васильович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом медичної справи.
Схиляючись у скорботі та розділяючи біль втрати, колектив
Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністраціїта вся медична спільнота висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та знайомим.
Сумуємо разом з Вами та підтримуємо Вас у годину скорботи.
Вічна та світла пам’ять