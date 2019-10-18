Згадати все: якими були 2011-2012 роки в Тернополі для Сергія Надала на посаді?



Мало хто знає, але свою політичну кар’єру Сергій Надала розпочав у 2009 році в статусі депутата обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Правда, в «білому домі» Надал побув близько року, на відміну від податкової інспекції, в якій чиновник пропрацював 16 років.



На виборах міського голови у 2010 році Сергій Надал позиціонував себе як націоналіст. Навіть видав авторську книжку «Справедливість. Відповідальність. Порядок.». Книжку з усіма почестями презентували в Тернополі. Зараз вже й зрідка хто пригадає, що наш очільник ще й письменник. Тим паче, що на першому виданні діяльність Надала як книгаря закінчилася. Зате почалася нова сфера – управління містом.



Позаяк в 2010 році Сергій Надал лише кілька місяців займався містом,

то аналізувати найцікавіші події будемо з 2011 по 2012 роки.

Образок і знижка в «Світ зачіски»

У березні 2011 у Сергія Надала в маршрутці викрали гаманець. В ньому було близько 8 тисяч гривень, “образок із зображенням матері Божої”, картка на 10-и відсоткову знижку від перукарні “Світ зачіски”, візитна картка Олега Тягнибока та посвідчення міського голови міста Тернополя, повідомляло управління МВС у Тернопільській області, посилаючись на заяву Надала. За фактом викрадення порушували провадження.

Насправді ж історія з вкраденим гаманцем – брехня. Ця «качка» з’явилася на сторінках всеукраїнських медіа, а згодом активно «мусолилася» місцевими.

Не виключено, що така оригінальна “деза” мала на меті відволікти увагу громадськості від справжніх скандалів, пов’язаних з депутатським корпусом та діяльністю мерії. Крім того, це хороша нагода підірвати довіру до інформації з Інтернет-видань. Мовляв, якщо надрукували цю “дезу” значить інша інформація може бути “дезою”. Наприклад, про інцидент на радіо «Ера».

«Хмільний» ефір

Про який інцидент на радіо «Ера» йдеться? Під час прямого всеукраїнського ефіру на радіо «Ера» в ток-шоу «Коло запитань» Надал почав запинатися, не міг чітко висловитися, після чого ведучий ток-шоу змушений був надати слово іншим учасникам програми. За даними прес-служби міської ради, тоді прямо з прямого радіоефіру мера забрали в Тернопільську обласну комунальну клінічну психоневрологічну лікарню, де йому встановили діагноз церебросудинний криз.



Проте деякі медіа запідозрили очільника міста в тому, що він прийшов на ефір у нетверезому стані. У міськраді, звісно ж, це одразу спростували. Та історія з ефіром «гриміла» ще не один тиждень.





«Теплим» тротуаром в раду

Основною обіцянкою, яка яскраво виділяла Сергія Надала посеред інших кандидатів на посаду міського голови було облаштування «теплого» тротуару поруч ЦУМу. Вже на початку каденції Сергій Віталійович її виконав. Правда, тротуар працює часто з допомогою двірників, але в теплішу зиму справді криги на ньому немає. За свою старанність у 2011 році Сергій Надал навіть отримав похвалу від екс-регіонала Петра Гоча.

Податкова в міськраді

Можна піти з податкової, але податкова в душі залишиться назавжди. В перший рік каденції Сергій Віталійович, вочевидь, дуже сумував за роботою в податковій і тому оточив себе колишніми колегами, але уже в стінах мерії.

Всі стратегічні напрямки (земля, будівництво, комунальне майно, квартирний облік) віддали колишнім підлеглим пана Надала по податковій. Деякі з них досі на посадах, декого довелося звільнити через кримінальні скандали.

Не давав спокою громадськості також майновий стан Сергія Віталійовича, зокрема будинок в селі Байківці, що поруч Тернополя. Про це і не лише детально можна подивитися у програмі «Хто тут живе?», в якій брав участь міський голова.









Насправді перші два роки для Сергія Надала були як вступ до книжки – коротко і без особливих деталей. Далі тернополяни мали нагоду споглядати і обшуки, і затримання, і кримінальні провадження, і перші виламані двері в раду. Та про це – наступна публікація.



Сергій Сліпий