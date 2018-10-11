У ТзОВ «Бучачагрохлібпром», яке входить в 10-ку кращих лідерів молочного ринку України, – поповнення

Так, на початку цієї осені у молочно-тваринницький комплекс, який знаходиться у селі Осівці, завезли понад 400 голів нетелів з Угорщини.

– Нетелі – це тільні телиці від 5 місяців. До нас на підприємство їх завезли з «мадярів» наприкінці серпня. На відміну від звичайних корів, вони дають приблизно на 30 % більше молока. Наша компанія продовжує стрімко розвиватися. До кінця цього року ми плануємо довести виробництво молока екстра класу на новий, якісно-кількісний рівень, – зазначив заступник директора з тваринництва Сергій Іванович.

Нагадаємо, що на трьох власних молочно-тваринницьких комплексах ТзВО «Бучачагрохлібпром» утримується близько 3 000 голів дійного стада та 3 800 голів молодняку. Також компанія прославилася тим, що заготовляє кошерне молоко, яке потім експортується у найкращі магазини Ізраїлю.