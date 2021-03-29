Суди Тернопільської області критично недофінансовуються

До Вищої ради правосуддя надійшло звернення Бучацького районного суду Тернопільської області щодо критичного недофінансування, зокрема низького рівня оплати праці працівників апарату суду та відсутності коштів для матеріально-технічного забезпечення здійснення правосуддя, із проханням вжити необхідних заходів для врегулювання ситуації, що склалася.

Станом на 23 лютого 2021 року фактична кількість суддів становить 4 особи. Згідно з даними Державної судової адміністрації України за 2020 рік у провадженні Бучацького районного суду Тернопільської області перебувало 2311 справ і матеріалів, з яких 2103 надійшли у звітному періоді. Навантаження одного судді в середньому становить 1051 справа на рік. При цьому в Бучацькій територіальній громаді проживає 29149 осіб, які є потенційними користувачами судових послуг.

Вища рада правосуддя вкотре наголошує, недофінансування судової влади є прямим втручанням в її незалежність і, як наслідок, позбавляє громадян доступу до правосуддя.