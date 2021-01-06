Синоптики прогнозують погіршення погодних умов від п’ятниці, 8 січня

А саме – зниження температури зовнішнього повітря та початок снігових опадів. Такий перепад температури сприяє утворенню так званої “кірки”, яка особливо небезпечною є на тротуарах. Нагадуємо пішоходам та водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху та закликаємо бути більш обережними при пересуванні вулицею.

Комунальники спільно із фахівцями відділу технагляду здійснюють чергування і у вихідні, і у нічну частину доби, щоб оперативно реагувати на погодні прояви та оперативно приймати рішення щодо виконання привентивних заходів на проїжджих частинах доріг міста. Готова до роботи у зимовий період і спецтехніка підрядних організацій, а також обслуговуючих підприємств.

Рекомендуємо водіям транспортних засобів утриматися від поїздок по місту без необхідності, для тих, хто ще цього не зробив – замінити шини на зимові та суворо дотримуватись “Правил дорожнього руху”. Мешканців житлових будинків для забезпечення належного механізованого утримання прибудинкових територій просимо утриматися від паркування транспортних засобів в дворах. Пішоходів просимо звернути увагу на наявність протектора у взутті і перейти на так звану «зимову ходу».