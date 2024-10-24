Талони на пальне в обмін на відстрочку від мобілізації – на Тернопільщині затримали начальника районного ТЦК

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 45-річному начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, полковник вимагав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду у вигляді талонів на 1000 літрів дизельного палива, що еквівалентно 1000 доларів США, за вирішення питання щодо надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Встановлено, що у разі відмови надати хабар посадовець запевнив чоловіка, що його призвуть до армії та скерують на передову.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 240 тисяч гривень застави, а також відсторонено від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу ДБР.

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону