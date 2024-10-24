Підходи до реконструйованого мосту у Теребовлі вже з розміткою

На 354 кілометрі траси міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече триває реконструкція мосту через річку Гнізна. Окрім будівництва нового мосту, в рамках реконструкції Служба відновлення замінила міські комунікації на підходах до нього. Далі влаштувала новий дорожній одяг аж до перетину трас М-19 і Р-87.

👷‍♂️Учора на верхній шар асфальтобетонного покриття нанесли дорожню розмітку з холодного пластику. Цей матеріал має високу зносостійкість, що в рази збільшує термін експлуатації дорожньої розмітки.

Що ж до самого мосту через річку Гнізна, то наразі там забетоновано монолітно-розподільчу плиту. Тепер потрібно зачекати, аби бетон набув необхідної міцності. Після цього підрядник нанесе гідроізоляцію та нове асфальтобетонне покриття. Далі ми відновимо рух транспорту реконструйованим мостом.

ℹ Нагадуємо, що реконструкція мосту у місті Теребовля на стратегічно важливій трасі М-19 виконується коштом Європейського інвестиційного банку. Вперше з 2008 року на державних дорогах Тернопільської області ми будуємо повністю нову штучну споруду. Проєкт включає зведення мосту, заміну комунікацій на підходах та облаштування усієї необхідної інфраструктури (освітлення, дорожні знаки, огородження, тротуари тощо).