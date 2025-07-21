Тернопіль: двоє чоловіків отримали по 6 і 6,5 років тюрми за підпал авто військових

Два тернополянина, які підпалили військовий автомобіль за обіцяну винагороду у розмірі 2500 доларів США, отримали тюремні терміни на 6 та 6,5 років. Суд визнав їх винними у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у знищенні чужого майна шляхом підпалу.

Як повідомили в обласній прокуратурі, обвинувачені погодилися на пропозицію користувача акаунта “Поддержка” у Telegram, який запропонував їм за підпал військового авто винагороду в 2500 доларів США. Вони підпалили фургон, що належав Збройним Силам України, на вулиці Слівенській у Тернополі 16 вересня 2024 року, після чого скинули фото охопленого полум’ям автомобіля “куратору”. Вогонь також перекинувся на припарковане поруч авто місцевого мешканця, завдавши шкоди на понад 600 тис. грн.

Правоохоронці затримали чоловіків, коли один із них намагався перезняти відео підпалу, оскільки “куратору” не сподобалося його якість. Обидва обвинувачені визнали свою вину і розкаялися у скоєному.

Тернопільський міськрайонний суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 6 та 6,5 років. Тернопільський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, відхиливши скаргу захисників обвинувачених.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.