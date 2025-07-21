Інцидент у Лисівцях: ТЦК пояснив ситуацію з протестами та блокуванням автомобіля

У зв’язку з поширенням інформації про масовий протест у селі Лисівці Чортківського району, Тернопільський обласний ТЦК та СП надає офіційний коментар щодо події, що сталася 19 липня 2025 року.

За словами представників ТЦК, група оповіщення четвертого відділу Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з працівниками поліції перебувала у селі Лисівці для проведення планових робіт з уточнення облікових даних громадян. Під час спілкування з одним із місцевих мешканців виникла побутова ситуація, яка викликала емоційну реакцію окремих громадян.

У результаті цього, службовий автомобіль групи було тимчасово заблоковано сторонніми особами. Проте ТЦК запевняє, що жодних конфліктів на ґрунті мобілізації не відбулося, прав громадян не було порушено, а силові заходи не застосовувалися.

“Ми розуміємо, що такі ситуації можуть викликати напругу серед місцевих мешканців, але важливо наголосити, що жоден закон не був порушений. Все було мирно врегульовано, і на місці інциденту працюють працівники Національної поліції, щоб провести перевірку”, — зазначили в ТЦК.

Влада закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та у разі необхідності звертатися до ТЦК та СП для отримання додаткових роз’яснень.

“Ми гарантуємо відкритість, дотримання законності та повагу до кожного громадянина України”, — наголошує група комунікацій Тернопільського ТЦК та СП.