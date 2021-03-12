На Тернопільщині 85-річна жінка отримала опіки через загорання каміна

11 березня о 13.18 районна бригада швидкої виїжджала у с. Загірці Лановецького району, де надавала допомогу 85-річній пацієнтці. Про це повідомляє генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Через загорання електричного каміна пенсіонерка отруїлася чадним газом та отримала опіки. Із діагнозом отруєння чадним газом та з термічними опіками обличчя 1-2 ступеня потерпілу, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у реанімаційне відділення Лановецької райлікарні.





