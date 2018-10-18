Тернопіль проти торфу, – на БАМі знову перекрили дорогу (фото, відео)

Сьогодні, 18 жовтня, тернополяни вшосте перекрили дорогу на БАМі – був заблокований проїзд на вулиці 15 Квітня біля ринку Оріон. Так небайдужі містяни протестують проти котелень на торфі.

Нагадаємо, що останнім часом у Тернополі новина про переведення частини котелень на альтернативні види палива досягла значного резонансу. Тернополяни проти таких нововведень – під стінами міськради активісти навіть палили діжки, аби продемонструвати небезпеку торф’яних котелень.