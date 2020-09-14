Тернопільщина — четверта в Україні по збиранню зернових, хоча і втратила багато урожаю

За підсумками збирання зернових і зернобобових культур Тернопільщина посіла четверте місце в Україні. Однак через метеорологічні умови багато урожаю було втрачено.

За словами заступника директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василя Кічака, цьогорічний збір зернових та зернобобових культур на Тернопільщині розпочався на два тижні пізніше, що вплинуло на якісь та на темпи роботи.

Він наголосив, що карантинні обмеження ніяк не вплинули на збирання урожаю. Аграрії працювали дисципліновано та дотримувалися усіх епідеміологічних норм. У зв’язку із цим, ніяких збоїв у роботі не відбувалося.



«Валовий збір зерна становить 1 млн. 532 тонн, а урожайність – 46, 8 центр. Пшениці, основної продовольчої культури, намолочено 1 млн. 42 тис. тонн при урожайності 49 центнера з 1 га. А валовий збір ячменя становить 443 тис. тонн. У порівнянні з минулим роком валовий збір зменшився на 232 тис. тонн. Найбільше зменшився урожай озимої пшениці – 110 тис. тонн, та ячменю – 90 тис. тонн», – зазначає заступник директора департаменту агропромислового розвитку Кічак Василь.



На збирання культур вплинули погодні умови, а саме: перезимівля без снігового покриву; холодний і сухий березень та квітень; травень, червень – перезволоження, затоплення та буревії. Загалом було пошкоджено 17, 9 тис. га, загинуло – 6 тис. га культур.

Також цьогоріч було зменшено посів рано зернових культур, натомість посів пізніх культур – збільшили.