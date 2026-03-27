Тернопільщина отримає 84 млн грн на підготовку до опалювального сезону

Уряд України спрямує 84 млн грн для Тернопільської області на першочергові роботи з підготовки до наступного опалювального сезону. Фінансування виділяється в межах Плану стійкості регіонів і буде використане для посилення захисту енергетичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації та забезпечення додаткових джерел живлення об’єктів тепло- і водопостачання. Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти дозволять зміцнити ключові об’єкти критичної інфраструктури області, зокрема електростанції, трансформаторні підстанції та газорозподільчі станції. Також передбачено заходи з децентралізації систем теплопостачання, що має підвищити стійкість регіону до можливих енергетичних загроз у зимовий період.

Загалом у межах другого траншу фінансування Планів стійкості для неприфронтових регіонів передбачено 9,2 млрд грн. Із цієї суми 5,2 млрд грн спрямують на захист великих енергетичних об’єктів, 3,5 млрд грн — на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій та інших об’єктів критичної інфраструктури, а ще 528 млн грн — на посилення захисту об’єктів Укрзалізниці.

Раніше Уряд уже виділив 12,85 млрд грн для прифронтових областей на підготовку до зими. У Тернопільській області роботи проводитимуть за аналогічним принципом. Зазначається, що нинішнє фінансування покриває близько 30% від загальної потреби та дозволить підтримати вже розпочаті заходи.

Плани стійкості регіонів передбачають комплексну модернізацію енергосистеми та комунальної інфраструктури, щоб гарантувати стабільне теплопостачання і водозабезпечення для населення навіть у складних умовах.