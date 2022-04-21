У тернопільському дворі вишня “зацвіла” сотнею писанок

В одному з дворів Тернополя вишня “розквітла” писанками. Місцеві мешканці прикрасили дерево сотнею деревяних розмальованих яєчок.

Кожна з писанок – неповторна. Кожне яйце має свій унікальний малюнок. Діти, які також прикрашали дерево, кажуть, що їм дуже подобається вишня.

“На цьому яєчку зображена квіточка для того, щоб дерева цього року вродили багато плодів – вишень. Мені дуже подобається. Раніше я такого не бачив”, – розповів хлопчик, який також доєднався до прикрашення дерева..

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