Тернопільщина: жінка обікрала знайому

До працівників Чортківського відділу поліції звернулася мешканка села Калинівщина. Жінка заяви­ла про крадіжку ювелірних прикрас, запідозривши у вчиненому свою знайому.

Поліцейські перевірили версію потерпілої. Як з’ясувалося горе подруга таки привласнила золоті вироби.

Мешканка села Васильківці завіта­ла у гості до товаришки, а заодно розжитися на чуже добро. Як з’ясувалося в ході слідства, сценарій крадіжки був простим – поки господиня готувала на кухні гостину, зловмисниця встигла покласти собі до кишені три персні і ланцюжок з кулоном. Усе крадене злодійка понесла до ломбарду у райцентрі, а гроші одразу почала витрачати на власні забаганки.

Пропажу потерпіла помітила лише через декілька днів. Своїми підозрами поспішила поділитися з поліцейськими

Працівники поліції розшукали злодійку. Кримінальне провадження роз­почато за частинами першою статті 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.