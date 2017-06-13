Аферисти продовжують видурювати гроші у тернополян

Аферисти діють за старою схемою. На засіб зв’язку приходить смс-повідомлення про те, що банківську картку заблоковано або лунає дзвінок.

Зазвичай на другому кінці слухавки ви почуєте чоловічий голос. Невідомий представляється працівником фінансової установи. Вам повідомлять, що ваш електронний гаманець заблоковано, та попросять уточнити певні дані. Аферист ввійшовши довіру, дізнається всю необхідну інформацію для здійснення трансакції. Люди, не задумуючись, самі допомагають зловмисникам зняти готівку з їх рахунків.

Розкрити такого роду шахрайства доволі складно. Зловмисники, які вчиняють афери із банківськими картками, роблять свою справу швидко. Допоки потерпілий виявить, що його ошукали, гроші уже безслідно зникають з його рахунку.

За такою схемою потерпів житель обласного центру. З електронного гаманця власника зникло 1500 гривень. Шахрай ввійшов у довіру, дізнався реквізити рахунку та іншу конфіденційну інформацію. Чоловік зрозумів, що став жертвjю аферистів, лише коли йому прийшло сповіщення про успішне зняття готівки.

Аби не потрапити на гачок такого роду шахраїв, поліцейські радять бути уважними та пам’ятати: працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані. У разі такої ситуації і коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть на гарячу лінію фінустанови та уточніть деталі.

Ніколи нікому не повідомляйте свої персональні дані телефоном. Особливо це стосується цифрових кодів з SMS-повідомлень банку, puk-кодів з картки.