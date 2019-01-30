Мінприроди пропонує Тернопільській ОДА не роздавати земельні ділянки біля “Дністровського каньйону”

Мінприроди пропонує Тернопільській облдержадміністрації не роздавати земельні ділянки, призначені для розширення національного природного парку та створити нарешті адміністрацію РЛП “Дністровський каньйон”

Наприкінці минулого року ЕГО “Зелений Світ” надіслало до Мінприроди звернення щодо проекту розширення території національного природного парку «Дністровський каньйон» та виконання «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» в частині збільшення в Тернопільській області територій природно-заповідного фонду.

Як відомо, Законом «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» було передбачено збільшення в Україні площ національних природних парків в середньому у півтора рази. «Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року” встановлено індикатори виконання стратегії, серед яких – показники зростання об’єктів природно-заповідного фонду, що мають бути додатково створені до 2017 та до 2021 року. Державною стратегією планувалося збільшити площу земель ПЗФ Тернопільської області з 122, 6 тис. га у 2013 році до 197 тис га у 2017-у.

Проект розширення НПП «Дністровський каньйон» розроблено та у даний час спрямовано на розгляд Адміністрації Президента. В той же час є факти надання місцевими органами влади дозволів на розробку проектів землеустрою на ділянки, які за Проектом повинні бути включені до НПП, метою яких є перешкодити віднесенню їх до ПЗФ України – наприклад, в урочищі «Червоне», що на території Нирківської сільської ради Заліщицького району, за межами населеного пункту, в межах регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Дністровський каньйон», які пропонується відвести для будівництва та обслуговування гідроелектростанції (ГЕС), культових та господарських споруд тощо.

Так, 27 листопада 2018 р. Тернопільська ОДА надала дозвіл на розроблення на території Нирківської сільської ради проекту землеустрою ТзОВ «Джуринська фортеця» (розпорядження Голови ОДА № 889 од).

Днями отримано відповідь міністерства на наше звернення.

Мінприроди пропонує Тернопільській ОДА не надавати дозволів та не погоджувати проекти землеустрою на земельні ділянки, які мають увійти до складу Національного парку відповідно до погодженого нею ж самою проекту його розширення.

Далі міністерство намагається роз’яснити Тернопільській ОДА норми закону “Про природно-заповідний фонд України”. Адже та впродовж багатьох років саботує реєстрацію юридичної особи Регіонального ландшафтного парку (РЛП) “Дністровський каньйон” – до речі, першого в Україні РЛП! – та створення його адміністрації. Цей заповідний об’єкт “існує” у нашій області на площі 42 тисячі гектарів лише у формі віртуальної реальності, що є протизаконним. Адже відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України”: регіональні ландшафтні парки є юридичними особами (стаття 5); управління регіональними ландшафтними парками здійснюється їх спеціальними адміністраціями.

Із змістом відповіді Мінприроди на наше звернення усі охочі можуть ознайомитися тут.

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